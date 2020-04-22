Кадыров в тяжелом состоянии из-за коронавируса. У него серьезное поражение легких (Baza)

Почетный президент и глава Чечни Рамзан Кадыров заразился коронавирусом, утверждает телеграм-канал Baza.

Как отмечается, Кадыров находится в тяжелом состоянии. У него серьезное поражение легких.

Baza со ссылкой на собственные источники сообщает, что Кадыров был инфицирован около 2-3 недель назад, когда навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова в больнице.

Абдурешидов болел коронавирусом, а Кадыров решил поддержать его. Глава Чечни находился в «красной зоне» в халате и легкой маске, из-под которой торчала борода. Он обнимался с болевшим Абдурешидовым.

Через неделю Кадыров почувствовал резкое ухудшение самочувствия, но списал это на ОРВИ. Из-за этого было упущено время – Кадыров не обратился к врачам сразу же.

Ранее гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что Кадыров находится в Чечне, а с его здоровьем все хорошо.