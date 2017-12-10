WADA не выявило связи между терапевтическими исключениями и завоеванием медалей Олимпийских игр

Всемирное антидопинговое агентство ( ) не выявило связи между применением спортсменами терапевтических исключений на использование запрещенных препаратов (TUE) и завоеванием олимпийских медалей.

Исследование, касающееся летних и зимних видов спорта, было проведено медицинским директором WADA Аланом Вернеком и менеджером по вопросам TUE Дэвидом Хили. Эксперты рассматривали пять Олимпийских игр с 2010 по 2018 год, чтобы выяснить, завоевали ли спортсмены с TUE больше медалей, чем атлеты, выступающие без терапевтических исключений.

Результаты исследования показали, что количество спортсменов из индивидуальных видов спорта, выступавших с TUE на Олимпийских играх, составило менее 1%.

В ходе пяти Олимпийских игр было проведено 20 139 соревнований и разыграно 2062 награды. Спортсмены с TUE принимали участие в 0,9% (181) соревнований и завоевали 21 медаль.

«Программа TUE является необходимой частью спорта, она позволяет спортсменам с законными медицинскими условиями соревноваться на равных с остальными.

Программа признается подавляющим числом атлетов, врачей и антидопинговых организаций. Строгая процедура оформления TUE позволяет избежать злоупотреблений системой», – прокомментировал результаты исследования Вернек.

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