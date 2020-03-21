Владимир Соловьев: «У Уткина оральная фиксация и реально глубокая трагедия, связанная с женщинами»

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Телеведущий Владимир Соловьев ответил на слова спортивного журналиста Василия Уткина.

«Я расскажу тебе сказку об одном мальчике, который очень хотел казаться мужчиной. Василий Уткин бросил мне вызов. Я не знаю, что такое честные ютюбовские правила, но мне стало интересно, кто такой этот человечек. Нет, я, конечно помнил, что был такой футбольный комментатор.

Но с чего все начинается – «Марафон Bet» представляет. И там продакт-плейсмент. Его твиты мне – оскорбления. Очевидно, что у него какая-то проблема с ориентацией, но до этого мы еще дойдем.

Он пишет: «Педерастическая обезьяна». Этот образ он уже использовал в 2015 году, когда писал про победу хоккейной сборной России на чемпионате мира 2015 года и про то, что американцы плохо писали.

У него звучит оральная фиксация: «Смотри, бдешь плохо сосать, заставят пересасывать». Почему у него такая фиксация на этой теме? Вся терминология и фото, которые он использует, свидетельствуют о том, что это человек с нестабильной психикой и нарушениями социального поведения.

Я посмотрел его прошлое. Что мы знаем о нем? Если вы откроете формулировку «Василий Уткин и гомосексуальное сообщество», то увидите про Аллу Довлатову, которая говорила, что Уткин давно совершил каминг-аут и признался в том, что он представитель нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом нет никакой проблемы – личная жизнь Василия никого не должна волновать.

А вот видео, после которого складывается ощущение, что у Уткина действительно гораздо легче складываются отношения с мужчинами, чем с женщинами. Это поцелуй с Геничем. Понимаю, что это просто мужская дружба, и все окружающие так к этому и относятся. Он человек взрослый, я ему не судья – это его абсолютное право. Но Василий очень часто использует педерастическую тему и терминологию, которую мужчины не используют – сосать, пересасывать.

Когда человек пытается что-то скрыть... Но для широкой массы футбольных болельщиков тебе это скрыть не удалось. Как тебя приветствовали болельщики «Локомотива»: «Нет жены, нет детей, Вася Уткин – жирный гей». Это напрасно. Не надо было тебя оскорблять. Это не преступление в нашей стране – можешь быть кем угодно. Если у тебя сложились отношения, они гармоничны, я только рад. Но ты активно муссируешь эту тему, обвинил Артема Дзюбу в том, что он гомосексуалист.

Я на Уткина совершенно не обижаюсь. Вот скрин: он признался, что у него случаются депрессии. Человек больной, глубоко несчастный, оскорбленный в его профессиональной деятельности ненавистью болельщиков, презрением профессионалов, неспособный выстроить отношения с работодателями, поэтому вылетевший со всех каналов, где он работал.

Это тяжело психически больной человек, поэтому я предложил ему помощь. Абсолютно искренне. И сейчас готов ее оказать. Я готов оплатить Уткину психиатрическую помощь. Я готов оплатить ему парикмахера, потому что видно, что голову он себе помыть не может, и, конечно, диетолога.

Посмотрите, как он не может удержаться, как его раздражают женщины. У него какой-то реально глубокий комплекс, глубокая трагедия, связанная с женщинами. Я даже не говорю о его в высшей степени непристойной перепалке с Тиной Канделаки. Но посмотрите, что он говорит Анне Шафран, пытаясь нахамить мне.

Что у Васи на голове? Ручки не дотягиваются – не может голову привести в порядок, записывая коммерческое видео? Это все постановочка. Как себя Вася позиционирует в жизни? Он охранник ютюба. Это очень смешно», – заявил Соловьев.

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