Защитник ЦСКА Романов перейдет в «Монреаль» («Р-Спорт»)

Защитник Александр Романов не будет продлевать контракт с ЦСКА, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Срок действующего соглашения хоккеиста с клубом истекает 30 апреля.

По информации издания, россиянин продолжит карьеру в «Монреале».

«Канадиенс» выбрали Романова под 38-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2018.

В 43 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ он набрал 7 (0+7) очков при полезности «+21». Также провел 4 игры в плей-офф.

В составе молодежной сборной России Романов выиграл серебряные медали на чемпионате мира 2020 года.

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