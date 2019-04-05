МВД отказало в уголовном деле о присвоении членских взносов главой профсоюза КХЛ

МВД по Нижнему Новгороду отказало в возбуждении уголовного дела о хищении денежных средств руководством профсоюза игроков .

При этом по другим доводам инициативной группы игроков КХЛ прокуратура продолжает проверку.

Хоккеисты лиги считают, что руководитель профсоюза «развивает свой бизнес» на членские взносы, не выполняя «непосредственные обязанности».

«Обращение Юрия Бабенко по поводу проверки исполнения финансовой дисциплины и расходования денежных средств руководителями , поступившее в Генеральную прокуратуру РФ, 12 февраля 2020 года направлено в прокуратуру Нижегородской области для рассмотрения и дачи ответа заявителю.

Прокуратурой Нижегородского района Нижнего Новгорода обращение Юрия Бабенко в части доводов о хищении денежных средств было направлено в отдел полиции №5 УМВД по Нижнему Новгороду.

По результатам его рассмотрения 3 апреля в возбуждении уголовного дела отказано. Законность вынесенного решения проверяется прокуратурой города», – сообщили в Генпрокуратуре.

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