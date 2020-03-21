Александр Ерохин: «Дзюба в интеллектуальных играх – как рыба в воде»

Полузащитник Александр Ерохин сообщил, что игроки сборной России часто играют в интеллектуальные игры.

«Читаю в интернете новости про коронавирус. Много пишут про врачей. Хотел бы выразить им благодарность. Они прикладывают и физические, и психологические усилия. Они жертвуют семьями и целыми сутками работают. Чем мы можем помочь? Соблюдать меры предосторожности.

В сборной России играем в интеллектуальные игры. Перед чемпионатом мира играли в «Что? Где? Когда?».

Есть еще интеллектуальная игра на приставке, в которую с телефона заходишь, а на экране телевизора видно, кто как справляется с вопросами. В таких играх Дзюба себя чувствует как рыба в воде», — рассказал Ерохин в прямом эфире в инстаграме сборной России.

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