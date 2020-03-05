Бруну Фернандеш: «От Погба ждут того же, что от Месси и Роналду. Мы верим в Поля»

Полузащитник Бруну Фернандеш поддержал одноклубника Поля Погба, который регулярно подвергается критике со стороны болельщиков и экспертов.

«Обычно в футболе люди забывают о твоих хороших действиях, когда ты допускаешь ошибку. Можно хорошо сыграть в 34 матчах, но в одной игре ты выступишь плохо, и все запомнят это.

Поль – топовый футболист. «Манчестер Юнайтед» много за него заплатил, поэтому от него многого ожидают.

В такой ситуации нормально, что ты не играешь как суперзвезда. Все ожидают от Поля того же, что от Месси в «Барселоне» и от Роналду в «Ювентусе», потому что знают, что он обладает для этого всеми нужными качествами. Мы в команде верим в Погба.

Трудно найти такого игрока, как Поль: крупного, сильного и техничного. Надеюсь, он скоро восстановится», – сказал Фернандеш.

Погба о критике: «Если разбираешься в футболе, тебе не нужен кто-то, кто рассказывает, что происходит»

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