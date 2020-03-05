Кике Сетьен: «Хотел бы выиграть Лигу чемпионов и показать кубок коровам»

Главный тренер рассказал о желании выиграть Лигу чемпионов.

«Я говорю игрокам, что тороплюсь. У меня нет времени проигрывать, поэтому я бы хотел выиграть Лигу чемпионов и .

Если победить в двух турнирах – это еще лучше. Конечно, я мечтаю гулять в Льенкресе среди коров с кубком Лиги чемпионов и показывать им его», – пошутил Сетьен.

Кике Сетьен: «Вчера гулял рядом с коровами в своей деревне, а сегодня тренирую лучших игроков мира»

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