«Зенит» близок к трансферу Зиньковского. Сделка уже согласована (Betting Insider)

Полузащитник Антон Зиньковский близок к переходу в «Зенит».

По сообщению источника Betting Insider, близкого к переговорам, стороны уже согласовали детали сделки, но подписание контракта отложено из-за пандемии коронавируса.

24-летний игрок провел 20 матчей в этом сезоне РПЛ и отдал 6 голевых передач. По этому показателю он делит четвертое место в лиге с нападающим Сердаром Азмуном и игроками «Ростова» Алексеем Ионовым и Эльдором Шомуродовым.

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