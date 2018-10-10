Фергюсон выложил рецепт тирамису для Хабиба

Легковес Тони Фергюсон выложил в инстаграм фотографию чемпиона UFC в легком весе в поварском колпаке.

Американец напомнил россиянину о взвешивании, которое должно было состояться в эту пятницу в преддверии 249.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt) 14 Апр 2020 в 8:48 PDT

Нурмагомедов отказался от участия в турнире из-за пандемии коронавируса. Затем 249 был отменен.

Тони Фергюсон – Гэтжи: «Ты собираешься делать вес в пятницу?»

UFC 249 планируется 9 мая. На нем состоится три титульных боя и реванш Петтис – Серроне