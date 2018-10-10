Фергюсон выложил рецепт тирамису для Хабиба

Легковес Тони Фергюсон выложил в инстаграм фотографию чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в поварском колпаке.
Американец напомнил россиянину о взвешивании, которое должно было состояться в эту пятницу в преддверии UFC 249.
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Нурмагомедов отказался от участия в турнире из-за пандемии коронавируса. Затем UFC 249 был отменен.
Тони Фергюсон – Гэтжи: «Ты собираешься делать вес в пятницу?»
UFC 249 планируется 9 мая. На нем состоится три титульных боя и реванш Петтис – Серроне