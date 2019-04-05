Билл Питерс возглавил «Автомобилист»

Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста».

Срок соглашения рассчитан на два сезона.

Последним местом работы 55-летнего специалиста был «Калгари». Канадец был уволен из «Флэймс» в прошлом ноябре из-за расистского скандала, связанного с обвинениями Акима Алиу, с которым специалист пересекался в фарм-клубе «Чикаго».

Напомним, 7 апреля екатеринбургский клуб покинул Андрей Мартемьянов, который работал с командой с 2018 года. Под его руководством клуб дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Автомобилист» занял 4-е место в таблице Востока. В плей-офф клуб уступил «Сибири» в первом раунде (1-4 в серии).

В КХЛ новый канадский тренер: чемпион мира, которого уволили после обвинений в расизме

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