«Армавир» снялся с ФНЛ. Клуб не смог выполнить условия лицензирования

Руководство «Армавира» приняло решение сняться с .

«Уважаемые болельщики «Армавира», сотрудники клуба, футболисты, главный тренер и его штаб!

Вынужден сообщить, что в связи с тем, что ФК не может выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/2021, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения Олимп-ФНЛ, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять «Армавир» с первенства ФНЛ.



Клуб существует исключительно на пожертвования, которые вносил именно Джеван Крикорович. Я благодарю, прежде всего, Джевана Крикоровича, за почти пять непростых, но замечательных сезонов, за футбольную инфраструктуру, построенную в основном и в существенной доле на его личные деньги, а также средства Олега Мкртчана.

За это время мы смогли обновить стадион, построив новую трибуну, привести в порядок всю футбольную инфраструктуру стадиона. Все это будет в дальнейшем служить городу и клубу.

К сожалению, вместе с Джеваном Крикоровичем мы не смогли реализовать наш основной проект – строительство футбольной академии в городе – прежде всего, из-за бюрократических проволочек и в связи с отсутствием технической поддержки властей города.

Благодарю футболистов, тренеров, врачей, персонал команды, сотрудников офиса клуба за проделанную работу.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков ФК «Армавир». Все это время мы работали для вас! Огромное вам спасибо за поддержку!

Также хочу подчеркнуть, что ФК «Армавир» в полном объеме выполнит финансовые обязательства по всем контрактам и прекратит сезон без долгов. За все эти годы нашим главным критерием была финансовая прозрачность, отсутствие задержек перед футболистами, персоналом команды, а также долгов на балансе клуба. С этой задачей мы справились.

На данный момент мы делаем все, чтобы ФК «Армавир» продолжал существование в профессиональном футболе. Вероятно, новый сезон клуб начнет в Олимп-ПФЛ.

Администрация города обещала помочь клубу сохранить профессиональный статус», – говорится в заявлении клуба, опубликованном от имени президента «Армавира» Валентина Климко.

«Армавир» занимал 12-е место в ФНЛ, набрав 30 очков в 27 матчах.

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