Сергей Шнуров: «Я шайбы не вижу, хоккей стал очень скоростной. На стадион больше не пойду»

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Музыкант Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград», поделился впечатлениями от посещения матча СКА.

«Какой вид спорта, если не футбол? Наверное, хоккей. Правда, хоккей стал очень скоростной. Они прям носятся. Вообще атас! Я даже за шайбой не успеваю.

Ходил посмотреть на стадионе на СКА, а у меня ж астигматизм – я этой шайбы не вижу. Вижу только, что носятся как звери. И смотрю повторы в телевизоре в этой ложе. Удовольствие странное. Лучше, конечно, хоккей по телевизору смотреть. На стадион я смотреть хоккей больше не пойду.

Смотрю ли спорт по телевизору? Подостыл я к этому делу. Видимо, уже не вызывает у меня это никакого азарта. Но дело не в возрасте. Я ж еще парень увлекающийся. Как начинаю что-то смотреть – могу мебель покрушить, телевизор ########### [разбить]. Это опасно все, мне лучше без такого», – сказал Шнуров в прямом эфире инстаграма Александра Кержакова.

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