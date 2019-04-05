Сергей Шнуров: «Я шайбы не вижу, хоккей стал очень скоростной. На стадион больше не пойду»

Музыкант Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград», поделился впечатлениями от посещения матча СКА.

«Какой вид спорта, если не футбол? Наверное, хоккей. Правда, хоккей стал очень скоростной. Они прям носятся. Вообще атас! Я даже за шайбой не успеваю.

Ходил посмотреть на стадионе на СКА, а у меня ж астигматизм – я этой шайбы не вижу. Вижу только, что носятся как звери. И смотрю повторы в телевизоре в этой ложе. Удовольствие странное. Лучше, конечно, хоккей по телевизору смотреть. На стадион я смотреть хоккей больше не пойду.

Смотрю ли спорт по телевизору? Подостыл я к этому делу. Видимо, уже не вызывает у меня это никакого азарта. Но дело не в возрасте. Я ж еще парень увлекающийся. Как начинаю что-то смотреть – могу мебель покрушить, телевизор ########### [разбить]. Это опасно все, мне лучше без такого», – сказал Шнуров в прямом эфире инстаграма Александра Кержакова.

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