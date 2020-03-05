«Барселона» хочет обменять Коутиньо на Канте

Полузащитник Нголо Канте может продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации Mundo Deportivo, «блауграна» ищет полузащитника, который добавил бы агрессии в центре поля, но при этом умел бы обращаться с мячом.

По этой причине каталонцы заинтересованы в трансфере Канте. «Барселона» хочет предложить «Челси» обмен 29-летнего француза на хавбека Филиппе Коутиньо, которого хочет подписать лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что Коутиньо может перейти в «Лестер» на правах аренды. Также он интересен «Тоттенхэму» и «Манчестер Юнайтед».

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