Уткин – Соловьеву: «Как же ты уязвим, маршал пропаганды. Нам пора встретиться по правилам Versus Battle. Хочу тебя унизить»

Спортивный журналист продолжил отвечать на критику телеведущего Владимира Соловьева.

«Как прав и удачлив был покойный Доренко, который назвал тебя хлопотливой тетенькой.

Подумать только – я произнес некоторую тираду в эфире телеканала «Дождь», загнанного за восемь можаев, и тебя это задело, и ты решил это прокомментировать. Хотя в том, что я сказал, почти нет моей индивидуальности. Это же очевидно.

Все мы сейчас в пандемии сидим у себя в квартирах, за свою квартплату, проедаем свои сбережения, нам платят зарплату люди, которые, в общем, не обязаны этого делать, и им никто не помогает. И это предательство государства. И это просто факт.

И как же ты завелся. Я ответил тебе твитом, в маленьком твиттере. И смотри-ка, ты пляшешь от этого третий день. Что же это за танцы? Как же ты уязвим, маршал пропаганды.

Не понимающий, цитирую тебя, «кто раскручивает Дудя?». А Дудя никто не раскручивает. Это раскручивают тебя, потому что тебе нужны погоны, потому что тебе нужны деньги, потому что тебе нужна слава, потому что ты жадный. Потому что на тебя, чтобы твои слова прозвучали, должна сработать гигантская компания с огромным количеством камер, студий, света, редакторов, гримеров и так далее.

А нам ничего этого не нужно. Мы просто разговариваем с людьми. Собираем лайки вместо денег, просмотры – вместо славы. Потому что люди хотят нас смотреть.

Как тебя много, а? Хлопотливая тетенька, мерзкая карлица, обоссаный клоун, соловьиный помет, вечерний мудозвон, ну и наконец, педерастическая обезьяна. А меня так мало.

Я думаю, что нам пора встретиться по правилам Versus Battle. Честного, словесного боя. Выходи, попробуй защити – нет, не истину, не политику, не экономику – себя. Потому что мне хочется поговорить с тобой не об экономике, и не о перспективах, и не о геополитике.

Я хочу тебя унизить. Я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь, и я это сделаю», – сказал Уткин.

Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным: «Мне не интересно мнение педерастической обезьяны. Если правительство меня предает, я буду говорить»

Уткин – Соловьеву: «Будешь плохо сосать, заставят пересасывать»

Владимир Соловьев: «Уткин – псих. Но его можно вылечить, ему нужна психиатрическая помощь»

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