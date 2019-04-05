Рукавишников получит 40 млн рублей за сезон в «Ак Барсе», Тихонов – 35 («СЭ»)

Теги Ак Барс Виктор Тихонов-младший КХЛ Роман Рукавишников Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Стали известны подробности новых контрактов защитника Романа Рукавишникова и нападающего Виктора Тихонова с «Ак Барсом».

27-летний Рукавишников заработает 40 миллионов рублей за год, сообщает «Спорт-Экспресс».

Срок соглашения хоккеиста рассчитан до конца сезона-2021/22.

В 58 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ на счету защитника 11 (2+9) очков при показателе полезности «+4». В 4 играх плей-офф он отметился одной передачей.

31-летний Тихонов получит 35 миллионов рублей за сезон.

Ранее хоккеист подписал однолетний контракт с клубом.

Напомним, Тихонов перешел в «Ак Барс» по ходу сезона из СКА. В 23 матчах чемпионата КХЛ за казанцев он набрал 10 (6+4) очков при полезности «+9». В четырех матчах плей-офф сделал результативную передачу.

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