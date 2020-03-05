Олег Иванов: «Кадыров делает все правильно – это показывает статистика заболевших в Чечне»

Полузащитник ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом в Чеченской Республике.

– В Грозном сейчас самый жесткий карантин из всех регионов. В чем он заключается?

– Честно говоря, я не заметил чего-то жесткого. Я на связи с друзьями и родственниками из Москвы. Здесь те же самые меры, что и в столице, просто введены немного раньше.

– Не удивляли люди, которые побежали на шашлыки в первый день введения обязательной самоизоляции?

– Возможно, от этих шашлычников у нас сейчас и скакнула статистика. Фактор хорошей погоды сыграл с людьми злую шутку.

– Такое беспечное отношение к вирусу в России связано с нашим менталитетом?

– Мне кажется, такое не только у нас. Многие думали, что Китай далеко и вирус их не коснется.

Посмотрите на ту же Италию или США. Они говорили, что у них все под контролем, и что в итоге вышло? Один человек прилетел, заразил пятерых, а дальше пошло по цепочке. Это не только наш менталитет, а вообще всего мира.

– Глава Чечни предложил отправлять нарушителей карантина на полевые работы. Как вам такая идея?

– Если поле находится далеко и человек ни с кем не контактирует, то можно и отправить. Если серьезно, Рамзан Ахматович так говорит, потому что очень переживает за свой народ.

Он один из первых ввел запрет на посещение массовых мероприятий. И как показывает статистика заболевших в регионе – он все делает правильно, – сказал Иванов.

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