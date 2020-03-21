Соловьев об Уткине: «Я бы его просто ударил, если бы он был здоров. Не дай Бог, сдохнет. Баттл? Я, че, рэпер?»

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, почему не примет вызов на баттл от спортивного журналиста Василия Уткина.

«Человек действительно болен. Ему надо помогать. Выходить с ним на баттл по правилам ютюба... Я не знаю. что это такое. Мужики не ходят на баттлы по правилам ютюба.

Вася, если бы действительно чувствовал себя оскорбленным, он бы позвонил – у него есть мой номер телефона. Он бы позвонил и попытался впрямую сказать, но он не оскорблен – У Васи нет чести, чтобы быть оскорбленным, Вася болен. Он человек, у которого оральная фиксация, который зачем-то стесняется своей ориентации.

Вася не понимает, что дуэль с ним для меня невозможна по трем причинам. Во-первых, она возможна только между людьми равными. Я не считаю его равным себе, как он не считает меня равным себе.

Это довольно странно бы выглядело, потому что для меня таких, как Василий... Если бы я его увидел, я бы просто ударил, если бы он был здоров и способен постоять за себя. В 90-х за этот гнилой базар он бы отвечал, но так как он болен, отвечать невозможно. Он реально сумасшедший с 2013 года, скажем так, душевно больной.

Второе. Он себя пытается вести как кто, как авторитет? Пытается себя представить как некий серьезный человек? Серьезные люди с мужиками взасос не целуются. И таких трогать считается неприличным, поэтому в этом плане дуэль тоже невозможна.

Третье. Василий, наверное, не знает, что в стране сейчас карантин, невозможно приближение на не социальную дистанцию. И ходить на какой-то баттл взрослым мужикам... Я тебе, че, рэпер? Очнись. А что самое важное, будучи сумасшедшим или душевно больным, ты же абсолютно продажная мерзкая жирная свинья.

И вот почему я думаю, что это все не имеет отношения к твоей чести и достоинству. Иначе ты бы позвонил мне и договорился бы о встрече без свидетелей. И там бы мы посмотрели – кто и что. Хотя опять же – трогать тебя нельзя. Ты же, не дай Бог, сдохнешь. Да плюс как Марк Твен говорил: «Нельзя бороться со свиньей. Через пару минут не отличишь – кто есть кто». А я, наоборот, хочу, чтобы ты был жив-здоров, я готов тебя вылечить и дать тебе для этого денег», – заявил Соловьев.

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