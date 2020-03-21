Широков о Евро-2016: «Слуцкого эйфория захлестнула. Подумал, что это он, такой гений, вывел сборную. Не люди на поле»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о выступлении команды на Евро-2016.

«Некоторые у нас в команде удивлялись простым вещам. Например, как обороняться: один закрывает бровку, другой – середину, третий подходит на подстраховку. Очевидные вещи, которые объясняют в детско-юношеских школах. Для некоторых это было в новинку, может, просто забыли, не знаю. Это точно были не игроки , они все знали назубок.

После товарищеского матча с хорватами в ноябре у Леонида Викторовича [Слуцкого] что-то произошло в его сознании. Он почему-то решил, что мы уже не можем играть в тот футбол, который приносил результат.

Я думаю, все пошло не так с выбора состава. В первоначальном списке меня не было, я это точно знаю. Слуцкий подошел и сказал, что если я готов поехать в той роли, которая у меня была в ЦСКА — «помощником», то мне надо об этом подумать.

Изначально у меня не было большого желания ехать в таком качестве, потому что он сказал, что на своей позиции я только 4-й. Почему 4-й? Для меня вообще загадка. Мне кажется, Слуцкого эйфория захлестнула после написания книжек о нем, снимания фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную. Не люди на поле, а это он такой гений пришел и вывел. Думаю, его настигло жесткое разочарование по ходу турнира по этому поводу.

Было ли у Слуцкого прощальное слово? Думаю, тяжело было после такого турнира что-то говорить, нужно было собраться с мыслями. Судя по прессе, какие-то люди собрались у него в комнате, выдали какие-то умозаключения.

В матче с Англией, по версии Слуцкого, нам нужна была скорость, он ее за счет Кокорина и Смолова на флангах якобы добавил. Середина ему была не нужна, я такую установку впервые в своей жизни услышал. Сказали, чтобы запретили давать центральным полузащитникам мяч. Под угрозой расстрела не должны были давать передачи.

На игру со Словакией план поменялся. Мы же с англичанами больше оборонялись, а здесь и центральным полузащитникам разрешалось мячи принимать и организовывать какую-то игру. Мы должны были сами более активно играть на половине поля соперника.

Последняя минута первого тайма, наверное, ключевой момент вообще всего турнира. Пока мы разбирались, они разыграли и забили. Тяжело отыгрываться при том, что у нас игра не идет. Мы попытались во втором тайме что-то сделать, забили, но создать чего-то сверхопасного не смогли.

С Уэльсом у нас игра изначально не пошла, дальше так и продолжалось. Мы до ворот-то доходили считанное количество раз, не говоря уже о том, чтобы создать какой-то опасный момент.

Предполагалось, что мы будем проходить по флангам и навешивать, хотя изначально оговаривалось, что там было три центральных защитника, и они не будут отступать от своей модели. Соответственно, одним игроком, Дзюбой, переиграть трех высокорослых защитников, мне кажется, это было наивно.

Не оправдали надежд в последнем матче, мягко говоря. Но это тоже все идет от той обстановки, которая есть. Не в качестве оправдания говорю, но если в вас не верят — тяжело выйти и феноменальные способности какие-то показать», – сказал Широков в программе «Наши на Евро» на телеканале «Матч ТВ».

Мы разыгрываем PS4, GoPro и еще кучу призов в Fantasy. Одного победителя выберем рандомно!