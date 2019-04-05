Форвард «Вегаса» Зыков перейдет в ЦСКА («Бизнес Online»)

Нападающий системы «Вегаса» Валентин Зыков продолжит карьеру в КХЛ, сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, ЦСКА договорился о возвращении форварда из Северной Америки.

Россиянин начинал сезон-2019/20 в «Голден Найтс». 17 октября он был дисквалифицирован на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.

27 ноября форвард был выставлен на драфт отказов, а затем переведен в фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ.

Всего он провел 15 матчей в минувшем сезоне НХЛ, набрав 4 (1+3) очка.

В 29 играх за «Чикаго Вулвс» в АХЛ он отметился 15 (10+5) баллами.

Игорь Есмантович: «ЦСКА свяжется с агентом Зыкова. Мы что, наших ребят будем бросать в трудной ситуации?»

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