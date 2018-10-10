Эдгард Запашный стал жертвой мошенников. Вор представился бойцом UFC Алексеем Олейником и украл 50 тысяч рублей

Директор Большого Московского цирка сообщил о том, что мошенник выманил у него 50 тысяч рублей.

Запашному написал неизвестный номер, представившись его другом, бойцом UFC Алексеем Олейником. В переписке мошенник попросил у дрессировщика 50 тысяч рублей.

Позже Запашный связался с Олейником, но тот заявил, что никаких денег не просил и ничего не получал.

«Потеряв сумму, сегодня я ощутил обиду лишь потому, что такая тварь никогда и никому не поможет, он их просто украл!» – написал Запашный в инстаграме.

UFC 249 планируется 9 мая. На нем состоится три титульных боя и реванш Петтис – Серроне

Алексей Олейник: «В первую очередь нужно голову иметь на плечах, а не кричать: «Ура, у меня есть туалетная бумага, я спасен»