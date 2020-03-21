Соловьев – Уткину: «Привокзальный с пониженной социальной ответственностью. Ты для меня умер, мразь»

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на слова спортивного журналиста Василия Уткина.

«Ты же на самом деле занимаешься хайпом. Смотрите ролик – все «Марафон Бет». И продакт-плейсмент. Компания летом 2011 года была лишена лицензии и запрещена на территории России. Она продолжает работу в интернете по лицензии, выданной на острове Кюрасао.

Так, Вася, ты просто отрабатываешь грязные деньги? Ты всего лишь накручиваешь лайки и отбиваешь рекламные в тебя вложения? Вась, так ты просто продажная жирная скотина. Делая вид, что ты защищаешь свою честь и достоинство, на самом деле по серым схемам принимаешь бабулечки, бабулеточки, бабуленочки?

То есть ты, Вась, на самом деле в азартной теме торчишь (смеется)? И тебе запрещенные в России граждане башляют? И поэтому вот это все – твой хайп, обиженное достоинство, оскорбления, дешевые игры опущенных, которые ты себе позволяешь, или лингвистику этих несчастных людей, пользуясь тюремной терминологией, – ты делаешь исключительно, чтобы поднять бабла для «Марафон Bet» и втюхать их продукцию?

И ты за это принимаешь бабло и считаешь, что таким образом защищаешь свою честь? И ты хочешь, чтобы я пришел с тобой на баттл по правилам ютюба, чтобы ты продолжал заколачивать бабло «Марафон Бет»? Ты что считаешь, дурачок, что можешь обвести вокруг пальца взрослых людей? Ты с твоими четырьмя курсами педагогического училища, ты, который во «Взгляде» кофе носил и подавал, ты, который нигде не мог закрепиться, потому что на самом деле безграмотный, бездарный чертяка, глубоко больной, несчастный, зажравшийся, стесняющийся сказать миру о своей любви к, наверное, очень хорошему человеку. Так это все ради денег?

И ты считаешь, что я пойду с тобой на баттл, который ты уже продал своему спонсору, чтобы ты на мне похайпил и заработал бабла? Да я тебе и так дам тебе денег, Вася, чтоб ты вылечился. Вася, кого ты пытаешься развести?

А твои упоминания Дудя – это продакт-плейсмент? Ты же когда-то с ним... Общался. Ты же всем не раз объяснял, что ты... Какой ты политический, Вась? Ты скажи, весь наплыв ботов Ходорковский пробашлял? Как не откроешь твиттер – там ноль подписчиков.

Ты чего дурака включаешь? Ты, конечно, душевно больной, но ты же просто жадный штымп (фрайер, простак, человек – прим. Sports.ru), Вась. С оральной фиксацией, помешанный, все эти твои фаллические символы – это все о чем? Это же все про деньги. Ты же просто думал, что на хайпе поднимешь денег.

У тебя, Вася, нет ни чести, ни совести. Ты не мужик – драться не пойдешь. Ты за свою честь постоять не можешь – одышечка. Послушай-ка клип: «Человек-говно». Вот где вся правда про тебя.

Ты вспоминаешь Доренко, а он был предатель. А для тебя кумир. А почему предатель? Это он, будучи гражданином России, орал на первом майдане: «Я вам привезу Путина в железной клетке». А потом вымаливал прощение. Путин добрый – простил. А я таких не уважаю.

Но ты же Вася свою жирную тушу даже ни на какой баттл вынести не сможешь. А главное – все ради денег. Поэтому обращать внимание на твой мелкий продажный вой смешно. Вот что тебя волнует. Ты, Вася, продажная дешевка. Мне тебя жаль. Дам денег, чтобы ты вылечился, и хорошего специалиста, если хочешь.

Как ты был привокзальным... Только не комментатором. Так и остался – привокзальным с пониженной социальной ответственностью. Зачем ты живешь на деньги столь грязные и недостойные? И не смей, мразь, говорить о чести. Ты ее «Марафон Бет» продал и лохов своих развел.

А если ты когда-нибудь в жизни со мной встретишься, держись на социальной дистанции, потому что таких, как ты, мразь, я насквозь вижу. Но больных я уважаю, поэтому вылечить тебя готов. Да и мараться-то об тебя... Ты же слизняк. Ты хоть отжаться или присесть раз 50 сможешь? Ты 100 метров за сколько пробежишь, долларов за 500? Посмотри на себя в зеркало за несколько подходов, в один уже не сможешь.

Это не твоя вина, а болезнь, Вася. И ненависть к женщинам – болезнь, и то, что ты зажираешь стресс, – болезнь, и то, что ненавидишь свое отображение, – болезнь, и то, что всех постоянно поливаешь дерьмом, думая, что на этом заработаешь денег, – болезнь. А вот твоя любовь к Геничу... Может, у вас просто чистая дружба. Теперь это не считается болезнью. Рад за вас. Пусть у вас все будет хорошо. Никогда не лезу в личную жизнь. Продажное ты, Вася, существо.

Вася, я был крупным, очень крупным, но никогда не был рыхлым, подлым и мерзким. Вася, с такими на баттлы не ходят. Прощай. Ты для меня умер. Можешь говорить, пищать, все что угодно. Передай ребятам из «Марафон Бет» – темка не прошла, им не подняться.

Ходор, не присылай мне своих шакалов, хочешь со мной говорить напрямую... Что ты мне тут дрыща Дудя подсовываешь, то вот эту кучу дерьма – Ваську. Ходор, говори сам со мной, что ты мне сопляков присылаешь? Мы с тобой ровесники, мы о жизни понимаем», – заявил Соловьев.

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