Мария Степанова: «Почему от неумных людей зависит наше будущее? Почему мне стыдно за страну, страшно за детей?»

Трехкратная чемпионка Европы в составе сборной России Мария Степанова высказала недовольство ограничительными мерами, которые принимает руководство страны для борьбы с COVID-19.

«Вся жизнь — игра. Я привыкла играть по правилам, честно. Но...

Что это? Беспредел? Унижение? Самоизоляции мало? Уже можно носить колокольчик в носу, приседать и говорить «Ку» проезжающему в машине с мигалкой эцилопу?

Почему от неумных, скажем так, людей зависит наше будущее? Почему мне стыдно за страну, страшно за детей?» — написала Степанова на своей странице в инстаграме.

Также баскетболистка опубликовал фотографию, на которой она стоит у зеркала с нарисованной решеткой.

Со среды, 15 апреля, по Москве и Московской области передвигаться на личном и общественном транспорте можно только при наличии электронного пропуска. Проверки пропусков привели к образованию очередей в метро и пробкам на въезде в столицу.

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