Оздоев об Ингушетии: «В нашей культуре муж не танцует с супругой»

Полузащитник Магомед Оздоев рассказал, как относится к пению и танцам.

— Самое красивое место в России, где вы были?

— Это, конечно, у меня на родине — горы. Мой край, откуда идет мой род. Это в горах в Ингушетии, очень красивое место. Там у нас свои родовые башни.

— Умеете ли вы петь?

— Нет, мне не дано. Надо мной всегда домашние смеются, когда я там начинаю что-то подпевать. Не мое.

— Петь не дано, а как у вас с танцами?

— Тоже не дано. Чуть-чуть могу потанцевать, но я никогда не увлекался этим, вся жизнь была в футболе, и я был сконцентрирован на этом.

У нас есть свои национальные танцы — их я тоже не особо умею танцевать, хотя большинство моих друзей ходили на курсы. Но я всегда говорил, что у меня нет времени на это.

— А когда у вас с супругой была свадьба, то был танец?

— Не, не было. У нас не бывает танцев — в нашей культуре муж не танцует с супругой, – сказал Оздоев.

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