В ЦСКА на 50% сократили зарплаты за март, на 60% – за апрель. Это касается игроков, тренеров и руководства клуба

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о сокращении зарплат футболистов.

— В последние дни в прессе было много разной информации по сокращениям заработной платы игроков и членов тренерского штаба. Могли бы привести официальные данные по этим цифрам?

— Могу подтвердить, что мы действительно договорились с футболистами, и признательны им, что в это непростое время они пошли нам навстречу. Благодарны им за это, так как иначе нам было бы намного сложнее справиться с последствиями пандемии.

Нужно понимать, что проблемы, возникшие в последнее время, связаны не только с повышением курса рубля. Самое главное, мы лишились даже рублевых поступлений — это доходы от проведения матчей, задержки по спонсорским и арендным контрактам и так далее.

В принципе, договорились со всеми очень быстро, разве что возникли некоторые технические моменты, связанные с нюансами и правовым оформлением. В целом благодарны ребятам, что они достаточно быстро согласились.

Схема сокращений следующая: март на 50%, апрель — на 60%. Как только начнутся тренировки, игроки начнут получать 70%, а как возобновятся официальные матчи — 100%.

Добавлю, что в этой акции также приняли участие тренерский штаб и администрация основной команды и руководство клуба. Что касается остальных сотрудников, игроков, тренеров и членов административно-технического персонала остальных команд, подчеркиваю — не основной команды, их эти сокращения не коснутся, – рассказал Бабаев.