Ротенберги, Тимченко, Медведев и Морозов вошли в новый состав совета директоров КХЛ

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КХЛ сообщила о том, что состоялось заочное голосование, на котором решили досрочно прекратить полномочия совета директоров и избрать новый состав.

В новый состав совета директоров КХЛ вошли:

1. Тимченко Геннадий Николаевич – председатель совета директоров, председатель совета директоров СКА.

2. Морозов Алексей Алексеевич – председатель правления – президент КХЛ.

3. Каменский Валерий Викторович – вице-президент по развитию КХЛ, советник генерального менеджера «Спартака».

4. Анисимов Алексей Владимирович – главный арбитр КХЛ.

5. Басков Дмитрий Юрьевич – генеральный директор минского «Динамо», заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси.

6. Батехин Сергей Леонидович – старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель».

7. Есмантович Игорь Вячеславович – президент ПХК ЦСКА.

8. Жамнов Алексей Юрьевич – первый вице-президент – генеральный менеджер «Спартака».

9. Король Борис Михайлович – вице-президент ПАО «Транснефть».

10. Крылов Александр Владимирович – председатель совета директоров «Авангарда», директор по региональным продажам ПАО «Газпром нефть».

11. Курбатов Дмитрий Анатольевич – исполнительный директор Федерации хоккея России.

12. Курри Яри – президент «Йокерита».

13. Ласьков Сергей Алексеевич – первый вице-президент – директор «Металлурга».

14. Маганов Наиль Ульфатович – генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, председатель Совета директоров АО «ТАНЕКО», президент «Ак Барса».

15. Медведев Александр Иванович – генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт».

16. Прохоров Виталий Владимирович – вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали.

17. Рашников Виктор Филиппович – председатель Совета директоров ПАО «ММК», президент «Металлурга».

18. Ротенберг Аркадий Романович – председатель правления Федерации хоккея России.

19. Ротенберг Роман Борисович – первый вице-президент ФХР, заместитель председателя совета директоров, вице-президент СКА.

20. Савицкис Юрис Янович – президент OOO «Итера Латвия», председатель совета рижского «Динамо».

21. Фастовский Кирилл Валерьевич – член правления КХЛ, генеральный менеджер «Сибири».

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