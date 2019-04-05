Панарин о самогоне: «Вся семья гнала. Весь самогон был под нами, но я не пробовал»

Нападающий «Рейнджерс» поделился мыслями о том, чем мог заниматься, если бы не стал хоккеистом.

– Если бы не хоккей, чем бы занимался?

– Так как я заканчивал вечернюю школу, в крупных компаниях меня бы не ждали.

– В Коркино остался бы, бизнес мутил?

– Да. У меня как раз бабушка пекла пирожки и продавала. К семейному бизнесу присоединился бы.

– Гнал самогон?

– Вся семья гнала. Весь самогон под нами был (смеется).

– Сколько градусов?

– Никогда не пробовал. Но приходил с друзьями – им лет по 13. Они отопьют – бабушка там за шторами прятала чекушки, – потом дед огребает.

Она думала, что это дед, а это мои друзья, – сказал Панарин в прямом эфире инстаграма Александра Кержакова.

Гопник из Коркино превратился в гения мирового уровня. Панарин – это чистая радость