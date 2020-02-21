Семин о зарплатах: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, многие – из маленьких городов. Их семьи зависят от них»

Главный тренер Юрий Семин высказался на тему снижения зарплат футболистов.

«Вот случилась непредсказуемая ситуация с коронавирусом. И мы видим обширный список компаний, фирм, организаций из самых разных областей деятельности, которые получат в связи с возникшими из-за нее проблемами определенные льготы от правительства.

Наверное, наш бизнес – подчеркиваю, говорю не о конкретных клубах – тоже имеет право на них. Футболу сейчас тоже нужно помогать, а не просто собирать деньги с игроков!

Потому что футбол – это большая и важная отрасль, которой сегодня сильно не хватает для улучшения настроения очень многих людей. Футбола нет только месяц, а сотни тысяч, если не миллионы, уже не знают, куда себя деть, не понимают, что им по телевидению смотреть! Это серьезная часть жизни.

Всем нам, в том числе и клубам, нужно понять, что главные действующие лица в лиге – это футболисты. Поэтому не надо сейчас оказывать на них давления, кто и сколько из зарплат клубам даст. Никого так не прессуют! Это так же неправильно, как и представлять игроков людьми, не понимающими текущую ситуацию. Все они понимают.

Игроков нельзя обижать! За ними, подписавшими контракт, стоят не только они сами, но и их семьи. Иногда – громадные, как, например, у выступающих в нашей стране игроков из Бразилии. Они все живут на то, что пришлет из России их сын, брат, племянник.

У большинства российских футболистов ситуация похожая. Повторяю: они из бедных семей, многие – из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них. Об этом тоже нельзя забывать!

Очень просто сказать игроку: «Отдай часть зарплаты!» Тем более что такой призыв будет пользоваться популярностью у части народа.

Гораздо сложнее относиться к футболисту с уважением, причем всегда и вне зависимости от ситуации. Но и гораздо правильнее. Потому что он, футболист, приносит очень многим людям те эмоции, которых им сегодня так не хватает. И об этом никогда нельзя забывать», – написал Семин.

Юрий Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»

Мещеряков о словах Семина: «Он имеет право на свое мнение, зачем мне его комментировать?»