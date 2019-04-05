Даниил Марков об охоте: «Хожу на кабана, на медведя. Дома есть стена с головами и шкурами убитых животных»

Чемпион мира рассказал об увлечении охотой.

«Это мое серьезное увлечение. Даже семья улетает в августе в Америку, а я еще на полтора месяца в России остаюсь, чтобы поохотиться, — это самый сезон.

Хожу на кабана, на медведя. Да, на медведя — подходил близко, тихо-тихо. Он вставал на задние лапы, смотрел.

Адреналина мне, видать, не хватает после хоккея. Ну так интересно, природа. У меня в загородном доме есть стена, где развешаны головы, шкуры, чучела убитых животных.

Их специально так можно обработать. Так вот, у меня почти полная коллекция. Тетерев, глухарь, олень, большой кабан с огромными клыками…

Того же кабана, не хвастаясь, я положил одним выстрелом с 210 метров за ухо. Кого мне не хватает? Лося с ветвистыми рогами, да и все. Больше места на террасе у меня нет.

Я охочусь по определенным правилам. Все законно. Например, нельзя убивать самок. Нельзя бить не в сезон. Я этому учился и не стреляю просто так», – сказал Марков.