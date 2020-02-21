Орлов о «Зените»: «Уйдет «Газпром» – найдется богатый человек. Раскрученный бренд. Машина работает»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о будущем .

«Нам не хватает профессионализма в футболе. Во времена СССР мы были любителями – по созданию клубов, футбольных полей. Нам всегда не хватало уровня развития инфраструктуры, хотя постепенно подтягиваемся. Сейчас переходный период.

Мы говорим про английские клубы, а им по 110–120 лет. Представляете, каким будет «Зенит» через 100 лет? Наверняка будет много наработок, опыта. Зависит от того, останется ли . Всегда кто-то придет на смену.

Сейчас «Зенит» – раскрученный бренд. Если уйдет «Газпром», найдется богатый человек. «Зенит» – это популярно, и есть же болельщики. Об этом не надо беспокоиться, машина работает», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».