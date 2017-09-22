«Уимблдон» получит $141 млн по страховке от пандемии

«Уимблдон», который в этом году из-за пандемии коронавируса не состоится впервые с 1945-го, получит 141 миллион долларов по страховке, сообщает журналист Даррен Ровелл.

По его данным, турнир платил за страховку от пандемии 2 миллиона долларов в год. При этом другие источники сообщали только о том, что весь страховой полис турнира стоит семизначную сумму.

Кроме того, Ровелл утверждает, что от пандемии турнир был застрахован последние 17 лет. О том же сообщает The Daily Mail – по их данным, страховку обновили после эпидемии атипичной пневмонии 2003 года. Однако The Times сообщала, что пункт о пандемии был внесен в соглашение только два года назад.

«Уимблдон» отменили впервые со Второй мировой. Тогда в стадион летели бомбы, а во Всеанглийском клубе разводили скот