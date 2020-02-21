«Барса» хочет прописать обязательный выкуп в соглашении об аренде Коутиньо. Идут переговоры с «Челси»

Полузащитник «Барселоны» , выступающий за «Баварию» на правах аренды, может продолжить карьеру в «Челси».

Как сообщает Diario Sport, и «Челси» ведут переговоры об аренде 27-летнего бразильца и оценивают вероятность сделки оптимистично. Однако стороны еще не пришли к окончательному соглашению, так как есть ряд пунктов, по которым клубы пока не могут договориться.

Так, «Барселона» хочет прописать пункт об обязательном выкупе в соглашении об аренде, пока не согласился на это.

«Челси» хочет подписать Коутиньо с момента перехода хавбека Эдена Азара в мадридский «Реал», однако бан на трансферы не позволил лондонскому клубу осуществить сделку прошлым летом. Главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард убежден, что сумеет раскрыть лучшие качества Коутиньо.

«Барселона» хотела бы получить за бразильца 90 млн евро (за него «Ливерпулю» клуб с учетом бонусов заплатил 160 млн), однако цена может упасть из-за кризиса в мировом футболе на фоне пандемии коронавируса.

Скорее всего, стороны сойдутся на том, что «Челси» арендует Коутиньо и будет выплачивать ему зарплату. Также в соглашении будет прописана опция выкупа. «Барселона» была готова снизить цену и прописать выкуп за 65 млн евро, но при условии, что он будет обязательным. «Челси» же хочет, чтобы выкуп был необязательным, несмотря на то, что тогда цена будет выше.

Ранее сообщалось, что Коутиньо может перейти в «Лестер» на правах аренды. При этом он интересен «Тоттенхэму» и «Манчестер Юнайтед».

Также стало известно, что «Бавария» не планирует выкупать Коутиньо.

В этом сезоне Коутиньо провел за «Баварию» 22 матча в Бундеслиге, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач. Его полная статистика – здесь.