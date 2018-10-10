Экс-боец ММА Монсон: «Не вижу разницы между одним или пятью сроками Путина»

Экс-боец ММА, а ныне действующий депутат Красногорска Джефф Монсон высказался относительно голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«В конечном счете, принимать решение все равно будет народ. Если они захотят принять их, то сделают это. Рузвельт был президентом Америки четыре срока подряд — люди переизбирали его снова и снова, пока он не умер.

После его смерти президентские сроки были ограничены, но я не вижу разницы между одним или пятью сроками.

Если президент делает свою работу хорошо и народ доволен, зачем нужны временные ограничения? Люди не переизберут его, если он их не устроит. В этом плане новая Конституция ничего не изменит», – сказал Монсон.

Голосование было запланировано на 22 апреля, но президент РФ Владимир Путин принял решение перенести его на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

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