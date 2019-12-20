«Локомотив» и «Краснодар» сделали предложения по форварду «Янг Бойз» Нсаме. Он лучший бомбардир чемпионата Швейцарии

Нападающий «Янг Бойз» Жан-Пьер Нсаме заинтересовал и «Краснодар», сообщает журналист Eurosport Ману Лоньон.

По данным источника, клубы уже сделали предложение по Нсаме.

Трансфер игрока оценивается примерно в 15 миллионов евро. Контракт 26-летнего форварда с швейцарским клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Краснодар» интересовался Нсаме в декабре 2019-го. Также в сентябре прошлого года сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Динамо».

В нынешнем сезоне камерунец набрал 20 (18+2) очков в 21 матче чемпионата Швейцарии и является лучшим бомбардиром лиги. Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.