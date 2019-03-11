СБР приостановил полномочия исполнительного директора Голикова, который обвинил Драчева в нецелевом расходовании средств

Теги СБР Виктор Майгуров Владимир Драчев Алексей Нуждов Сергей Голиков Биатлон

Правление Союза биатлонистов России (СБР) приостановило полномочия исполнительного директора Сергея Голикова на время проверки предоставленной им информации о финансовых нарушениях со стороны главы организации Владимира Драчева.

Об этом сообщает пресс-служба СБР. 

Голиков заявил, что хочет организовать внеочередную конференцию и «выбрать достойного президента вместо Драчева». Также Голиков обвинял Драчева в нецелевом расходовании бюджетных средств. 

«Приостановить полномочия С.В. Голикова в должности исполнительного директора СБР и полномочия О.Г. Рогач в должности финансового директора СБР с 08.04.2020 г. на срок проведения ревизии деятельности СБР.

Назначить В.В. Майгурова временно исполняющим обязанности исполнительного директора СБР и С.П. Голубеву временно исполняющей обязанности финансового директора СБР с 08.04.2020 г.

Наделить А.В. Нуждова полномочиями руководства и контроля по осуществлению административно-финансовой деятельностью СБР», – говорится в заявлении пресс-службы. 

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