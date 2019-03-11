СБР приостановил полномочия исполнительного директора Голикова, который обвинил Драчева в нецелевом расходовании средств

Правление Союза биатлонистов России ( ) приостановило полномочия исполнительного директора Сергея Голикова на время проверки предоставленной им информации о финансовых нарушениях со стороны главы организации .

Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Голиков заявил, что хочет организовать внеочередную конференцию и «выбрать достойного президента вместо Драчева». Также Голиков обвинял Драчева в нецелевом расходовании бюджетных средств.

«Приостановить полномочия С.В. Голикова в должности исполнительного директора СБР и полномочия О.Г. Рогач в должности финансового директора СБР с 08.04.2020 г. на срок проведения ревизии деятельности СБР.

Назначить В.В. Майгурова временно исполняющим обязанности исполнительного директора СБР и С.П. Голубеву временно исполняющей обязанности финансового директора СБР с 08.04.2020 г.

Наделить А.В. Нуждова полномочиями руководства и контроля по осуществлению административно-финансовой деятельностью СБР», – говорится в заявлении пресс-службы.

Письмо-ультиматум в биатлоне: комичнее Драчева – только бунтари, которые гонят его в отставку

Вот теперь Драчев реально влип: бизнесмен из Питера (тоже работает в СБР) обвиняет в нарушениях закона и готовит переворот