СБР приостановил полномочия исполнительного директора Голикова, который обвинил Драчева в нецелевом расходовании средств

Правление Союза биатлонистов России (СБР) приостановило полномочия исполнительного директора Сергея Голикова на время проверки предоставленной им информации о финансовых нарушениях со стороны главы организации Владимира Драчева.
Об этом сообщает пресс-служба СБР.
Голиков заявил, что хочет организовать внеочередную конференцию и «выбрать достойного президента вместо Драчева». Также Голиков обвинял Драчева в нецелевом расходовании бюджетных средств.
«Приостановить полномочия С.В. Голикова в должности исполнительного директора СБР и полномочия О.Г. Рогач в должности финансового директора СБР с 08.04.2020 г. на срок проведения ревизии деятельности СБР.
Назначить В.В. Майгурова временно исполняющим обязанности исполнительного директора СБР и С.П. Голубеву временно исполняющей обязанности финансового директора СБР с 08.04.2020 г.
Наделить А.В. Нуждова полномочиями руководства и контроля по осуществлению административно-финансовой деятельностью СБР», – говорится в заявлении пресс-службы.
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