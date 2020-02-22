IFAB внес изменения в правила игры рукой и офсайда

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении изменений и уточнений в некоторые правила игры.

В частности, IFAB уточнил пункт об игре рукой, подчеркнув, что граница между плечом и рукой при определении нарушения проходит по линии подмышки.

Фото: IFAB

Также теперь случайное попадание мяча в руку атакующего игрока считается нарушением лишь в том случае, если происходит «сразу» перед голом или голевым моментом.

Уточнен пункт о работе ВАР: в правилах прояснили, что видеоассистенты арбитра могут давать главному судье советы о решении, но окончательный вердикт остается за ним.

Произошла корректировка правила офсайда. Теперь, если игрок защищающейся стороны намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч оказался у соперника, футболист атакующей команды более не считается находящимся в офсайде.