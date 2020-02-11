Взятки за ЧМ-2018, «Зенит» сократил зарплаты, «Ливерпуль» отказался от госпрограммы, умерли мать Гвардиолы и экс-тренер «Атлетико», анонс боя Фергюсон – Гэтжи и другие новости утра

1. Минюст США заявил, что бывший вице-президент ФИФА получил 5 млн долларов за выбор России хозяйкой ЧМ-2018, а второму чиновнику обещали 1 млн (заплатили или нет – неизвестно). Есть вопросы и к процедуре выбора ЧМ-2022.

2. «Зенит» на 50% снижает игрокам зарплату за апрель и май. С тренерским штабом пока непонятно.

ЦСКА еще не обсуждал с футболистами вопрос о снижении зарплат

3. «Ливерпуль» отказался от участия в госпрограмме сохранения рабочих мест и извинился. Также не будут прибегать к помощи государства «МЮ» и «Бернли». А «Тоттенхэм» не компенсирует 20% зарплаты работникам после вхождения в госпрограмму. Игроки и тренеры получают 100%.

Кроме того, выяснилось, что «Ливерпуль» не стал возмещать 17 тысяч евро фанатам «Атлетико», не приехавшим на матч ЛЧ из-за коронавируса. «Атлетико» сам вернул деньги своим болельщикам.

4. Есть 4 варианта возобновления сезона в России, худший – 8 июля. Тогда следующий чемпионат начнут 30 августа.

5. «Барыс» объявил об уходе Андрея Скабелки. Тренер интересен «Локомотиву».

6. Мать главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы умерла от коронавируса. Ей было 82 года.

7. UFC анонсировал бой Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи на турнире 18 апреля. Гэтжи заменит Хабиба Нурмагомедова, который снялся с поединка из-за пандемии коронавируса.

8. ФИФА позволит каждой федерации определить сроки завершения сезона, его не отменят. Кроме того, ФИФА перенесет трансферное окно, а истекающие летом контракты игроков будут продлены.

9. Экс-тренер «Атлетико», «Реала» и «Барселоны» Радомир Антич скончался в 71 год.

10. Самая быстрая лига Sports.ru. «Зенит» разгромил «Ахмат», «Рубин» победил «Ростов» и проиграл «Спартаку», «Армейцы» забили 6 голов «Тамбову».

11. Трансферы. Мбаппе не покинет «ПСЖ» летом, так решил эмир Катара. «Реал» следит за Лаутаро и Холандом, Пересу больше нравится норвежец. Погба хочет перейти в «Реал», а не продлить контракт с «МЮ» или вернуться в «Юве».

12. Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков включил Кокорина, Дзюбу, Шомуродова и Комличенко в топ-4 форвардов РПЛ.

13. В Серии А игрокам сократят зарплаты на треть, если сезон не будет доигран, и на 1/6, если будет.

14. Оставшиеся матчи НХЛ могут пройти в Северной Дакоте.

15. «Тоттенхэм» объявил, что полузащитник Сон Хын Мин пройдет службу в армии. Он вернется в Лондон в мае.

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