Андрей Назаров: «Наблюдал, как за Иисусом Воробьевым гонялась полиция. Я бы выписал штраф в тысячу долларов!»

Бывший главный тренер «Нефтехимика» и «Барыса» Андрей Назаров рассказал, чем занимается во время карантина из-за коронавируса.

– Появилось большое количество свободного времени. Чем занимаетесь дома?

– Находим с женой в интернете интересные рецепты, готовим новые блюда. Гусь, утка, баранина, рыба. Стараемся каждый день менять рацион. Есть опасения, что за это время отвыкнем от простой пищи и станем настоящими гурманами (смеется).

– Но для того, чтобы готовить такие сложные блюда, необходимо основательно закупаться!

– Естественно. В магазин ходим по очереди. День я, день жена. Соблюдаем при этом все меры предосторожности. Сначала по пути выбрасываем мусор, а потом идем за продуктами. Магазин у нас рядом с домом, поэтому с покупками стараемся не затягивать.



– Вы живете рядом с Патриаршими прудами. Наверняка подходите к окну и можете поведать нам, как народ соблюдает самоизоляцию в центре Москвы.

– В общем и целом все относительно спокойно. Но несколько дней назад наблюдал, как за Иисусом Воробьевым и его собакой гонялись сотрудники полиции. В итоге его поймали, посадили в патрульную машину и увезли. Как оказалось, позже ему присудили штраф в размере тысячи рублей и отпустили восвояси. Была бы моя воля, я бы выписал штраф размером в тысячу долларов!



– Я почему-то не удивлен, что в такую историю попал человек именно с таким именем...

– Никогда в жизни не встречал человека, которого так зовут, но господину Воробьеву остается только пожелать всего самого доброго. Главный вопрос: о чем думают те, кто называют таким именем? Ведь если разбираться до конца, то Иисус – это греческая форма древнееврейского слова Иешуа. Согласитесь, по своему звучанию оно очень похоже на имя Яша, которым в нашей стране никого не удивишь. По-моему, если и называть у нас ребенка именем Спасителя, то только так. Но это – мысли вслух, – сказал Назаров.

Напомним, 4 апреля Иисус Воробьев был задержан в сквере у Патриарших прудов в Москве во время прогулки с собакой во время режима самоизоляции. В итоге ему назначили штраф в 1 тысячу рублей за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.