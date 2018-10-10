⚡️ UFC 249 отменен из-за коронавируса

UFC 249, который должен был пройти 18 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на то, что промоушен нашел место для проведения турнира – казино в индейской резервации – ивент все-таки сорвался. Об этом рассказал президент организации Дэйна Уайт.

«Мы были готовы продвигать этот турнир, но получили звонок от самого высокого уровня. Нам сказали остановиться», – сказал Уайт.

Помимо UFC 249, на котором должны были подраться Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, отменены и следующие запланированные турниры организации.

Напомним, что чемпион UFC в легком весе должен был драться с Фергюсоном на UFC 249, однако бой сорвался – россиянин остался в РФ на момент закрытия границ.

Уайт переиграл Америку ее же конституцией: турнир UFC 249 пройдет в казино индейской резервации, где не действуют законы штата