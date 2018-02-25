Елена Вяльбе: «Не хочу, чтобы Губерниев комментировал лыжные гонки. Нам такой комментатор не нужен»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не хотела бы видеть в качестве комментатора лыжных гонок.

– Правда ли, что вы не подпускаете Губерниева к лыжам? Или это додумки болельщиков? Какие в действительности ограничения у Дмитрия? Что ему нельзя из того, что можно другим журналистам?

– «Не подпускаете» – это круто, конечно. Есть рамки, за которые не надо заходить. К сожалению, Дмитрий пытается всячески сделать это.

Да, я ограждала и буду ограждать его вмешательство в команду. Пока буду стоять на своем. Он же не журналист, насколько я помню?

– Вопрос в терминах.

– Вообще-то он спортивный комментатор.

– Это специфика, направление.

– Комментатору надо комментировать, журналисту – писать. Думаю, каждый должен заниматься своим делом.

В свое время Дмитрий был прекрасным комментатором. Мы отлично это помним. Но сейчас у него, мне кажется, очень большое самомнение.

Он считает, что может зайти к любому спортсмену в номер, задавать какие-то вопросы.

– Если честно, не знаю, откуда это пошло. Он никогда не заходит к спортсменам в номера.

– И не надо. Пусть комментирует.

– Просто к нему прилепили клеймо, будто он куда-то все время ходит, что-то ищет. Но такого на самом деле нет.

– Я вообще не хочу, чтобы он комментировал лыжные гонки. Все. Думаю, на этом надо закончить. Потому что завтра все СМИ будут об этом писать, Дмитрий, безусловно – отвечать, получать, как он говорит, хайп.

Считать себя самым великим – его право. Но я считаю, что нам такой комментатор не нужен. Вот и все, – сказала Вяльбе.