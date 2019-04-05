Малкин о коронавирусе в США: «Когда видишь, как трупы складывают друг на друга – это кошмар»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался по поводу ситуации с коронавирусом.

«Без массажа тело болит. Ты же продолжаешь тренироваться, а восстановительных процедур нет. Все мышцы очень болят. Массажер немного помогает, но это не то.

Надеюсь, мы перетерпим все это. Вирус показал нам многое. Планета настолько загрязнена, что нам надо вымыть ее.

В Китае медицина на высоком уровне, они справились. А Италия нет, может, ЧС не ввели вовремя. В Нью-Йорке сейчас реальная катастрофа, в Манхэттене все сжато.

Там трупов привозят даже в их знаменитый Центральный парк. А некоторые люди смотрят на это и не верят, думают, что фэйк. Мои друзья там не выходят на улицу.

К нам все идет через новости. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга – это кошмар», — сказал Малкин в прямом эфире в инстаграме Тины Канделаки.