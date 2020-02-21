Уткин о карантине: «Вас посадили в тюрьму за ваши деньги»

Журналист Василий Уткин высказался на тему пандемии коронавируса в России.

«Предсказывать мы не можем ничего. Реально – только то, что после майских праздников придется что-то делать с карантином, потому что после них у огромного количества людей не останется денег, чтобы спокойно сидеть дома взаперти.

Вы подумайте о том, что то, что сейчас с вами происходит, это примерно как вас посадили в тюрьму за ваши деньги. Да это не тюрьма, это ваша квартира, но вы за все платите сами, даже за саму квартиру. Государство не готово вам ничего за это простить.

Хотя то, что с нами происходит, как и во всем мире, – для этого мы и содержали государство все эти годы. Мы для этого давали ему деньги в виде налогов и всего остального, обеспечивали свою лояльность.

Есть напасти, от которых каждый из нас лично защититься не может. Это и есть обязанность государства – это записано в Конституции. А этого не происходит совершенно. Вместо этого мы сидим по домам за свои собственные деньги.

Как бы то ни было, по-моему, очень трудно организационно рассчитывать на удержание карантина в Москве дольше чем после 10 мая, условно. Или должно что-то измениться в том, как к людям относятся.

Не знаю, как это контролируется. Известно, что у нас есть Фонд национального благосостояния, в котором какое-то огромное количество денег скоплено. Это же означает, что наступил момент, когда надо тратить. Когда еще, что еще можно представить? Но нет, этого не происходит.

А правда ли там есть деньги? Как это можно проверить? Этот вопрос занимает меня на уровне любопытства, детской игры. Если кто-то знаете простой ответ на этот вопрос, напишите. Я прямо кушать не могу. Вот такая проблема», – заявил Уткин.