Бронзовый призер ЧМ-2013 Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпиаде-2018 (Nettavisen)

Казахстанский лыжник, бронзовый призер ЧМ-2013 Алексей Полторанин использовал кровяной допинг во время Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

Об этом сообщает норвежское издание Nettavisen со ссылкой на документы Международной федерации лыжного спорта ( ).

В январе 2020 года Полторанин, а также эстонские лыжники Андреас Веэрпалу, Карел Таммъярв и тренер Мати Алавер были дисквалифицированы на 4 года за нарушение антидопинговых правил – использование запрещенного вещества или метода (кровяной допинг).

Спортсмены подозревались в сотрудничестве с немецким доктором Марком Шмидтом, обвиненным в распространении допинга.

Отмечается, что Полторанин несколько раз использовал кровяной допинг на различных соревнованиях в последние годы, включая Олимпийские игры-2018. Также в документах FIS фигурирует использование гормонов роста.

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Полторанин, Веерпалу, Таммъярв и тренер Алавер дисквалифицированы на 4 года за допинг