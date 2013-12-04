Агент Шведа: «Алексей может вернуться в НБА уже в этом сезоне»

Обрад Фимич, агент защитника «Химок» , не исключает вариант с возвращением игрока в НБА.

Также у лучшего снайпера Евробаскета-2017 есть три предложения от клубов Евролиги.

«Мы вели с «Химками» предварительные переговоры о продлении контракта и продолжим диалог после окончательного решения Евролиги о судьбе сезона. Выходил ли кто-то еще на Шведа? Да, к нему есть серьезный интерес трех топ-клубов Евролиги, способных потянуть его финансовые запросы. Но, конечно, сначала мы выслушаем предложения его нынешнего клуба, где он чувствует себя очень комфортно и стал любимцем болельщиков.

Что я думаю о возможном возвращении Алексея в НБА? Каждый год к нему есть интерес клубов лиги. Не исключаю, что в случае досрочного завершения Евролиги и продления этого сезона в НБА Швед может оказаться в одной из команд, претендующих на кубок Ларри О’Брайена», – рассказал Фимич.

31-летний Швед ранее выступал в НБА с 2012 по 2015 годы. В 2013-м он стал участником Матча восходящих звезд лиги.

Экс-сенатор выиграл для «Милана» Евролигу, будучи студентом Оксфорда. Сейчас выступает против Трампа и хочет снять санкции с России

Следите за всеми новостями – в телеграм-канале «Баскетбол»