Кокорин вернулся в Петербург на время паузы в РПЛ. Он не обижен на «Зенит» и примет решение о будущем летом

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», вернулся в Петербург на время приостановки чемпионата.
Как сообщает Bobsoccer, Кокорин будет тренироваться в Санкт-Петербурге по индивидуальной программе.
Также отмечается, что у форварда нет претензий к руководству «Зенита». Когда закончится срок арендного соглашения с «Сочи», Кокорин приедет в Петербург и будет там решать вопрос о своем будущем.
Напомним, что срок действия контракта Кокорина с «Зенитом» истекает в конце текущего сезона. Ранее сообщалось, что форвард договорился о переходе в «Локомотив».
Кокорин провел за «Сочи» четыре матча в нынешнем розыгрыше РПЛ, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Он был признан лучшим игроком российского чемпионата в марте.