Кокорин вернулся в Петербург на время паузы в РПЛ. Он не обижен на «Зенит» и примет решение о будущем летом

Нападающий «Сочи» , права на которого принадлежат «Зениту», вернулся в Петербург на время приостановки чемпионата.

Как сообщает Bobsoccer, Кокорин будет тренироваться в Санкт-Петербурге по индивидуальной программе.

Также отмечается, что у форварда нет претензий к руководству . Когда закончится срок арендного соглашения с «Сочи», Кокорин приедет в Петербург и будет там решать вопрос о своем будущем.

Напомним, что срок действия контракта Кокорина с «Зенитом» истекает в конце текущего сезона. Ранее сообщалось, что форвард договорился о переходе в «Локомотив».

Кокорин провел за «Сочи» четыре матча в нынешнем розыгрыше РПЛ, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Он был признан лучшим игроком российского чемпионата в марте.