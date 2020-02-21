Месси о переходе в «Интер»: «Фэйковые новости. Хорошо, что никто не верит в это»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал слухи о возможном переходе в , а также о том, что он внес залог за Роналдиньо, которого перевели из парагвайской тюрьмы под домашний арест.

«Фэйковые новости. То же самое касается информации о «Ньюэллз Олд Бойз», это неправда.

Хорошо, что никто не верит в это», – написал Месси в сторис инстаграма.

Фото: инстаграм Лионеля Месси

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