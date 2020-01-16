Хави: «Хочу вернуться в «Барсу», но я намерен строить проект с нуля и самостоятельно принимать решения»

Экс-капитан «Барселоны» Хави, возглавляющий катарский , рассказал о том, что хочет вернуться в каталонский клуб в качестве тренера.

«Я не скрываю, что хочу вернуться в «Барсу». Я очень воодушевлен. Несколько лет назад было еще рано, но сейчас, когда я увидел себя в роли тренера, думаю, что могу что-то дать игрокам.

Но я дал понять представителям клуба, что хочу начать выстраивать проект с нуля, самостоятельно принимать решения.

У меня нет проблем: я не прячусь и не отступаю. Я бы хотел работать с людьми, в которых я уверен, которые лояльны ко мне и обладают авторитетом. Рядом с раздевалкой не должно быть ни одного токсичного человека.

Мы говорили о Карлесе Пуйоле, который был капитаном «Барсы», и Йорди Кройффе, очень хорошем бизнесмене, который обладает большим опытом.

Я командный человек и не хочу принимать решения в одиночку. Мы должны общаться. Это горизонтальная структура, в которой много компромиссов. Однако последнее слово должно принадлежать мне», – сказал Хави.

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