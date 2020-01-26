As включила Феликса, де Йонга и Йовича в сборную разочарований сезона среди новичков Ла Лиги. Азара – нет

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Испанское издание As составило список главных разочарований среди игроков Ла Лиги, которые перешли в испанские клубы перед стартом этого сезона.

Разочарования сезона среди новичков по версии As: Френки де Йонг («Барселона»), Жоау Феликс («Атлетико»), Лука Йович («Реал»), Борха Иглесиас («Бетис»), Марио Эрмосо («Атлетико»), Рони Лопеш («Севилья»), Фернандо Калеро («Эспаньол»), Педро Порро («Вальядолид»).

Напомним, что де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» за 75 млн евро. Хавбек Жоау Феликс стал игроком «Атлетико», перейдя из «Бенфики» за 127 млн евро. «Реал» заплатил «Айнтрахту» за Йовича 60 млн евро.

Отметим, что в список не вошел полузащитник «Реала» Эден Азар, присоединившийся к мадридскому клубу летом. Сообщалось, что сумма его трансфера составила 130 млн евро. В этом сезоне Ла Лиги он провел за «Реал» 10 матчей, забил 1 мяч и отдал 4 голевых передачи.

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