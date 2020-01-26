Самая быстрая лига Sports.ru. Дзюба выиграл у Молчанова (3:2), одержав вторую победу подряд

Теги Зенит Крылья Советов Артем Дзюба премьер-лига Россия Sports.ru Сердар Азмун Дмитрий Молчанов PES 2020 Самая быстрая лига Зенит (Дзюба) Крылья Советов (Молчанов) Футбол

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.

Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES там, где он прервался – с 23-го тура.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба, игравший с вебкамерой, победил нападающего «Крыльев Советов» Дмитрия Молчанова (3:2) благодаря хет-трику виртуального Сердара Азмуна. Матч комментировал журналист Sports.ru Александр Дорский.

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Зенит (Дзюба) – Крылья Советов (Молчанов) 3:2 (2:1, 1:1)
Дата проведения
29 марта, 13.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 14 Попович, 1:1 – 16 Азмун, 2:1 – 20 Азмун, 2:2 – 49 Глушенков, 3:2 – 82 Азмун.

Все матчи турнира доступны в нашем матч-центре.

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Таблица Самой быстрой лиги

Самая быстрая лига Sports.ru при поддержке МегаФона 

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