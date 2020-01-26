Самая быстрая лига Sports.ru. Дзюба выиграл у Молчанова (3:2), одержав вторую победу подряд

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.

Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES там, где он прервался – с 23-го тура.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба, игравший с вебкамерой, победил нападающего «Крыльев Советов» Дмитрия Молчанова (3:2) благодаря хет-трику виртуального Сердара Азмуна. Матч комментировал журналист Sports.ru Александр Дорский.

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Sports.ru вернул российский футбол: Дзюба проигрывал Бийолу 0:2, но все перевернул и победил 5:3!

«Видел комментарии, что играл не я, а какой-то киберспортсмен. Я готов дальше играть с видео». Эмоции Дзюбы после матча с Бийолом

Таблица Самой быстрой лиги

Самая быстрая лига Sports.ru при поддержке МегаФона