Дмитрий Губерниев: «Резцова – лютый позор советского и российского спорта. Я ее презираю»

Известный телекомментатор прокомментировал слова двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анфисы Резцовой о карантине из-за коронавируса.

Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и ездит по гостям, потому что «лучше жить как жилось, не забивая себе мозг».

«Лучше жить как жилось, не забивая себе мозг – слова Анфисы Резцовой! «Что нам будет?» – говорит бывшая чемпионка. Считаю, что на фоне тяжелой ситуации в стране, за такие высказывания Резцова должна быть привлечена к ответственности! Почетный гражданин Химок Анфиса Резцова, когда-то мой кумир, я вас презираю!

Подготовлю обращение к руководству Московской области и Городского округа Химки о переименовании стадиона имени Анфисы Резцовой! Такие люди не должны быть примером для нас и нашей молодежи! Анфиса Резцова – лютый позор советского и российского спорта!» – написал Губерниев.